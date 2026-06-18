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Rage au coeur

Jay Nanou

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Teagan affronte ses peurs et son passé alors que sa véritable identité est révélée. De son côté, Kamuzu prend ses marques dans ce nouveau millénaire. Mais très vite, son retour s'ébruite : Gizeh devient le point de mire des Dissidents. Les conflits s'aggravant, Evan fait de son mieux pour protéger ses amis. D'anciennes alliances et des ennemis oubliés refont surface au moment où la Magie se renforce. En Australie, Izumi et Ichigo font face à la pression de la Shirei-kan. Elle bat le rappel de ses troupes tandis que le monde est mis à feu et à sang. Un choix difficile attend Izumi, elle doit assumer ses responsabilités de Shinobi et accepter un redoutable partenariat. Personne ne sortira indemne de cette lutte contre les Dissidents et les menaces qui se profilent. Entre les Dieux qui sortent de l'ombre, les Entités néfastes et les désirs de vengeance, les secrets comme les certitudes s'effritent et sont emportés par les vents du désert.

Par Jay Nanou
Chez ECHO Editions

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Auteur

Jay Nanou

Editeur

ECHO Editions

Genre

Fantasy

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Rage au coeur

Jay Nanou

Paru le 18/06/2026

498 pages

ECHO Editions

24,95 €

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