Et si le meilleur des Final Fantasy était sorti en 2019 ? Cette année-là, après un retour en grâce dans le coeur des joueurs, le jeu vidéo en ligne Final Fantasy XIV publie sa nouvelle extension, Shadowbringers. Le triomphe, critique et commercial, est immédiat. Deux ans plus tard, la sortie d'Endwalker confirme l'immense popularité du titre et conclut l'une des histoires les plus ambitieuses du jeu de rôle japonais. Dans ce second volume de La Légende Final Fantasy XIV, Loïc Delahaye-Hien nous invite à poursuivre notre voyage en Eorzéa. Il dévoile les coulisses de développement de ces deux extensions, puis analyse leurs épopées, leurs personnages mémorables et leurs thèmes marquants en vue d'en comprendre l'incroyable succès. Cet ouvrage est destiné à la fois aux nouveaux aventuriers et aux Guerriers de la Lumière accomplis.