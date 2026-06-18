Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

La Légende Final Fantasy XIV

Loïc Delahaye-Hien

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Et si le meilleur des Final Fantasy était sorti en 2019 ? Cette année-là, après un retour en grâce dans le coeur des joueurs, le jeu vidéo en ligne Final Fantasy XIV publie sa nouvelle extension, Shadowbringers. Le triomphe, critique et commercial, est immédiat. Deux ans plus tard, la sortie d'Endwalker confirme l'immense popularité du titre et conclut l'une des histoires les plus ambitieuses du jeu de rôle japonais. Dans ce second volume de La Légende Final Fantasy XIV, Loïc Delahaye-Hien nous invite à poursuivre notre voyage en Eorzéa. Il dévoile les coulisses de développement de ces deux extensions, puis analyse leurs épopées, leurs personnages mémorables et leurs thèmes marquants en vue d'en comprendre l'incroyable succès. Cet ouvrage est destiné à la fois aux nouveaux aventuriers et aux Guerriers de la Lumière accomplis.

Par Loïc Delahaye-Hien
Chez Third Editions

|

Auteur

Loïc Delahaye-Hien

Editeur

Third Editions

Genre

Jeux

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La Légende Final Fantasy XIV par Loïc Delahaye-Hien

Commenter ce livre

 

La Légende Final Fantasy XIV

Loïc Delahaye-Hien

Paru le 18/06/2026

Third Editions

29,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782377846023
9782377846023
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Étienne Klein perd son doctorat après une enquête sur le plagiat de sa thèse “Je suis plus français que toi, parce que moi, j’ai choisi” : dans les allées de Passeurs de Livres Plagiat d'Étienne Klein : des excuses au règlement de comptes Lionnel Astier : “Tout ce qui leur restait, c’était la parole”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.