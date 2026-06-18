Paris Terrasses & Rooftops

Profiter du beau temps retrouvé, se détendre un instant dans un cadre enchanteur, à l'ombre des arbres ou sous un parasol, prendre de la hauteur pour observer un coucher de soleil sur la capitale : qui bouderait le plaisir d'une assiette ou d'un verre en plein air, loin de l'agitation ? Posés au dernier étage d'un immeuble, amarrés sur une péniche fleurie ou nichés dans l'intimité d'une cour intérieure, ces terrasses et rooftops, souvent invisibles dela rue, tiennent leurs promesses. A commencer par nous faire oublier que nous sommes encore à Paris. .