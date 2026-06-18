Un livre d'activités avec des stickers repositionnables adressé aux enfants dès 4 ans pour découvrir l'univers de Matisse et reconstituer ses oeuvres en jouant avec les formes et les couleurs. Sur les modèles de Henri Matisse, les enfants peuvent reproduire des oeuvres, mais aussi réaliser leurs propres tableaux grâce à de nombreux autocollants repositionnables. Ils pourront jouer avec les couleurs et les formes, sans hésiter à décoller, recoller ou superposer, et parvenir ainsi à réaliser des compositions personnelles étonnantes.