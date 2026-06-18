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Mort au travail, justice en souffrance

Stéphanie Chevrier, Deliberee Revue

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Délibérée a déjà évoqué dans plusieurs numéros la question de la souffrance au travail, notamment dans l'institution judiciaire, qui n'échappe ni à la gouvernance par les nombres ni à la forte perte de sens chez beaucoup de personnes exerçant dans la fonction publique. Il a semblé fondamental d'approfondir le rapport entre santé/souffrance et travail, tout d'abord en relevant que le choix des mots est, comme souvent, essentiel. Quand l'Organisation mondiale de la Santé définit la santé comme " un état de complet bien-être physique, mental et social ", le poids des normes positives s'abat sur les souffrances et l'envers du décor, que les dirigeant. es ne veulent pas voir. Parler de " souffrance au travail " et pas seulement de " santé au travail " permet de mettre en lumière un négatif trop souvent invisibilisé.

Par Stéphanie Chevrier, Deliberee Revue
Chez La Découverte

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Auteur

Stéphanie Chevrier, Deliberee Revue

Editeur

La Découverte

Genre

Revues de droit

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Mort au travail, justice en souffrance

Stéphanie Chevrier, Deliberee Revue

Paru le 25/06/2026

96 pages

La Découverte

12,00 €

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