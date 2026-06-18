Dans un Sénégal traversé par les promesses de réussite et les fractures tues, Silences croisés raconte le destin de femmes et d'hommes emportés par leurs fautes, leurs non-dits et leurs espérances. Baïdy, cadre respecté, voit sa vie basculer après un licenciement brutal qui le pousse à l'exil. Angèle, jeune fille fragile, tente d'échapper à un drame étouffé par la honte et l'injustice. Restée au pays, Lahla Aïcha porte seule l'absence de son mari, l'éducation des enfants et le poids du regard social. Autour d'eux gravitent d'autres destins blessés : étudiants en quête de sens, jumelles marquées par l'abandon, jeunes journalistes décidés à faire surgir une vérité enfouie. A travers une enquête menée entre quartiers populaires de Dakar et mémoires familiales, le roman explore ce qui élève ou brise les êtres : la respectabilité, le pouvoir, la religion et le mutisme généralisé. Silences croisés est un roman de l'exil, du retour, de la culpabilité et du pardon, où la vérité apparaît comme la seule voie possible vers la réconciliation.