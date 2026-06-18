RDC : bâtir une armée efficace ou disparaitre - le prix de la souveraineté

Depuis plus de soixante ans, la République démocratique du Congo est prise dans des cycles répétés de conflits, de rébellions et d'ingérences extérieures qui fragilisent durablement sa sécurité. Dans cet ouvrage, Dédé Watchiba propose une analyse rigoureuse et lucide de cette instabilité chronique. Il démontre que les échecs militaires ne tiennent ni au courage des soldats ni au manque de moyens, mais à un déficit structurel de gouvernance, de doctrine et de vision étatique. L'ouvrage esquisse une doctrine de défense réaliste et une feuille de route pour reconstruire une souveraineté militaire fondée sur la discipline, la professionnalisation et un Etat fort.