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RDC : bâtir une armée efficace ou disparaitre - le prix de la souveraineté

Dédé Watchiba

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Depuis plus de soixante ans, la République démocratique du Congo est prise dans des cycles répétés de conflits, de rébellions et d'ingérences extérieures qui fragilisent durablement sa sécurité. Dans cet ouvrage, Dédé Watchiba propose une analyse rigoureuse et lucide de cette instabilité chronique. Il démontre que les échecs militaires ne tiennent ni au courage des soldats ni au manque de moyens, mais à un déficit structurel de gouvernance, de doctrine et de vision étatique. L'ouvrage esquisse une doctrine de défense réaliste et une feuille de route pour reconstruire une souveraineté militaire fondée sur la discipline, la professionnalisation et un Etat fort.

Par Dédé Watchiba
Chez Editions L'Harmattan

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Auteur

Dédé Watchiba

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Sciences politiques

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RDC : bâtir une armée efficace ou disparaitre - le prix de la souveraineté

Dédé Watchiba

Paru le 18/06/2026

358 pages

Editions L'Harmattan

37,00 €

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Scannez le code barre 9782336604381
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