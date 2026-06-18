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Les témoignages historiques les plus marquants

Soledad Bravi, Marie Bourboulou

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De la petite à la grande Histoire, des personnalités célèbres ou moins connues partagent leur expérience individuelle des évènements les plus marquants : ce décryptage du passé nous mène à une réflexion profonde sur des questions d'actualité. De l'écrivaine Jung Chang, devenue garde rouge sous Mao, à l'artiste Wolf Biermann, sous surveillance de la Stasi, en passant par le visionnaire européen Jean Monnet ou encore le journaliste Joseph Kessel, témoin du procès de Nuremberg... Ces femmes et ces hommes, célèbres ou moins connus, ont traversé les événements les plus marquants de l'histoire mondiale - ; et en ont témoigné avec force. Lettres, extraits de procès, récits autobiographiques : ces voix authentiques composent une mémoire vive, individuelle et collective de l'histoire. Elles offrent un éclairage unique sur des événements incontournables, de la naissance de la démocratie au Ve siècle av. J. -C. jusqu'au 11 septembre 2001. A travers ces témoignages poignants résonnent des questions brûlantes d'actualité : course aux armements atomiques, fracture entre peuple et élites, culte du chef, tribunaux internationaux (crimes de guerre, crimes contre l'humanité), terrorisme... Soledad Bravi décrypte ces enjeux en images avec sensibilité et précision, offrant une passerelle nécessaire entre les blessures d'hier et les défis d'aujourd'hui. Un ouvrage à mettre entre toutes les mains : lycéens, étudiants, adultes. Biographie des autrices Soledad Bravi est l'autrice de nombreux best-sellers ( Les Paresseuses, Avez-vous lu ? , Le Livre des bruits ...). Elle a collaboré entre autres avec le magazine Elle et avec de nombreuses marques prestigieuses : Chanel, Pierre Hermé, L'Occitane en Provence... Marie Bourboulou est diplômée de lettres et de philosophie à Paris IV Sorbonne. Elle est autrice et directrice éditoriale aux Editions Le Robert.

Par Soledad Bravi, Marie Bourboulou
Chez Le Robert

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Auteur

Soledad Bravi, Marie Bourboulou

Editeur

Le Robert

Genre

Historique

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Les témoignages historiques les plus marquants

Soledad Bravi, Marie Bourboulou

Paru le 18/06/2026

288 pages

Le Robert

19,99 €

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