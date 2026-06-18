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Gambling School Tome 20

Nagato Yamata, Homura Kawamoto, Toru Naomura

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Découvrez une merveilleuse école où l'on passe son temps à jouer et où l'on apprend à tricher ! Mais méfiez-vous de vos camarades de classe !!! Dans cette école, ce ne sont ni les résultats scolaires ni les performances sportives qui comptent, mais les prouesses aux jeux de hasard. Les élèves les plus forts sont enviés, les plus faibles persécutés. Yumeko, une nouvelle élève, est immédiatement placée sur la liste des personnalités à surveiller. Etrangement, elle ne semble pas être là pour gagner, mais par pur amour du jeu...

Par Nagato Yamata, Homura Kawamoto, Toru Naomura
Chez Soleil Productions

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Auteur

Nagato Yamata, Homura Kawamoto, Toru Naomura

Editeur

Soleil Productions

Genre

Seinen/Homme

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Gambling School Tome 20

Nagato Yamata, Homura Kawamoto, Toru Naomura

Paru le 18/06/2026

210 pages

Soleil Productions

8,50 €

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