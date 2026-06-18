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#Roman francophone

L'histoire de Bone

Dorothy Allison

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Un des romans les plus marquants du catalogue 10/18, largement autobiographique, écrit pour exorciser une enfance brûlée. En Caroline du Sud, les étés sont étouffants. Les soirées se passent sur la véranda, à boire du thé glacé et à raconter des histoires. Ruth Anne Boatwright, surnommée Bone par sa famille et estampillée " bâtarde " par le comté de Greenville, se souvient. Elle revoit sa grand-mère édentée, impertinente, ses tantes farouches, usées par leurs grossesses, ses oncles violents, ivrognes pris au piège de leur misère. Elle se souvient de l'amour qu'elle portait à sa mère et de la haine grandissante qu'elle éprouvait pour son beau-père. Elle se souvient et elle raconte, avec une brutale sincérité, les aspirations d'une petite fille, la violence insoutenable, l'amour obstiné.

Par Dorothy Allison
Chez 10/18

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Auteur

Dorothy Allison

Editeur

10/18

Genre

Littérature anglo-saxonne

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L'histoire de Bone

Dorothy Allison trad. Michèle Valencia

Paru le 18/06/2026

432 pages

10/18

10,90 €

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Scannez le code barre 9782264088239
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