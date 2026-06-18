Un ouvrage didactique et complet sur la fiscalité des affaires. Une fiscalité de plus en plus lourde et omniprésente impose à tout décideur une connaissance précise des obligations fiscales des entreprises et du traitement fiscal des opérations d'affaires. C'est à cette préoccupation que répond ce Précis de droit fiscal des affaires. Par l'importance des informations fournies et un exposé méthodique, il permet aux étudiants des Universités et des Grandes Ecoles d'appréhender efficacement la matière et d'en percevoir la logique grâce à son exposé didactique. Au-delà, ce Précis s'adresse à tout fiscaliste en lui permettant d'intégrer la variable fiscale dans ses décisions de gestion et de trouver la solution aux problèmes particuliers qui lui sont posés. Par ses références jurisprudentielles et bibliographiques, il constitue un excellent outil de travail pour le praticien de la fiscalité des entreprises. Actualisée pour rendre compte de l'évolution du droit fiscal de l'entreprise, la vingt-cinquième édition de ce manuel, devenu un classique, intègre la jurisprudence récente, les dispositions de la loi de finances pour 2026 et celles de l'ordonnance du 17 décembre 2025 de recodification du régime de la TVA, applicable à compter du 1er septembre 2026.