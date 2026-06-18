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La Cabale : nouvelles perspectives

Moshé Idel

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Et si la Kabbale n'était pas un système unique, mais une mosaïque de traditions, de pratiques et d'expériences ? Dans La Cabale : nouvelles perspectives, Moshé Idel, figure d'autorité dans l'étude du champ, propose une relecture décisive de la mystique juive. S'éloignant des grandes synthèses qui ont longtemps dominé, il met en lumière la diversité des courants kabbalistiques, leurs contextes et leurs logiques propres, accordant une attention particulière aux techniques spirituelles, aux expériences individuelles et aux usages du savoir mystique, souvent laissés de côté. La Kabbale apparaît alors comme une tradition vivante, façonnée par des pratiques concrètes autant que par des spéculations théoriques. Fondé sur une connaissance exceptionnelle des textes et des traditions, ce livre ouvre des horizons nouveaux et stimulants. Il s'impose comme une référence majeure pour comprendre la richesse, la complexité et la vitalité du mysticisme juif. Traduit par Charles Mopsik Spécialiste de renommée mondiale de la tradition mystique juive, Moshé Idel a renouvelé l'étude de la Kabbale. Ses ouvrages ont révolutionné la compréhension moderne de l'histoire intellectuelle juive et mis en lumière les liens étroits qui unissent la magie, le mysticisme et la liturgie.

Par Moshé Idel
Chez Cerf

|

Auteur

Moshé Idel

Editeur

Cerf

Genre

Kabbale

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La Cabale : nouvelles perspectives

Moshé Idel

Paru le 18/06/2026

564 pages

Cerf

35,00 €

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Scannez le code barre 9782204180481
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