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Lacan

Paul-Laurent Assoun

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La "pensée-Lacan" "C'est à vous d'être lacaniens, si vous voulez. Moi, je suis freudien" , déclare Jacques Lacan (1901-1981). C'est de s'être voulu - radicalement - "freudien" que son nom se retrouve homologué dans l'histoire de la psychanalyse et, au-delà, par les effets de ce geste, dans la pensée contemporaine, mise à l'épreuve de l'hypothèse de l'inconscient. Il s'agit ici d'introduire à et dans la "pensée-Lacan" , celle des Ecrits et du Séminaire, véritable work in progress par lequel s'accomplit son "retour à Freud" en une oeuvre à la fois complexe et vivante. A partir de la présentation systématique de ses catégories majeures (imaginaire, symbolique, réel, signifiant, "objet a" ...) se trouvent restitués le mouvement de sa recherche et le remaniement inlassable de son écriture. Ainsi devient lisible le passage de Freud à Lacan. TEST

Par Paul-Laurent Assoun
Chez Presses Universitaires de France

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Auteur

Paul-Laurent Assoun

Editeur

Presses Universitaires de France

Genre

Que-sais-je ?

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Lacan

Paul-Laurent Assoun

Paru le 25/06/2026

128 pages

Presses Universitaires de France

10,00 €

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