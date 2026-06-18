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#Roman francophone

A quatre pattes

Miranda July

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"Pourquoi prendre l'avion alors que je pouvais rallier New York en voiture et devenir enfin le genre de femme détendue et équilibrée que j'avais toujours voulu être ? C'était peut-être le grand tournant de mon existence". Après avoir reçu une jolie somme d'argent, une quadragénaire, mère de famille et artiste vaguement célèbre, saisit l'occasion pour s'offrir un séjour dans un bel hôtel à New York. Elle traversera le pays en voiture depuis Los Angeles durant trois semaines. Vingt minutes après avoir laissé mari et enfant à la maison, elle décide de s'arrêter dans une petite bourgade pour faire le plein et de passer la nuit à l'Excelsior. Un motel où elle croise Davey, un homme au regard magnétique. Commence alors une aventure bien différente de celle qu'elle avait prévue. Avec un humour échevelé et une audace détonante, Miranda July raconte l'histoire d'une femme qui, à l'aube de la cinquantaine, se risque à réinventer sa vie familiale, personnelle et sexuelle.

Par Miranda July
Chez Editions Gallimard

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Auteur

Miranda July

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Littérature anglo-saxonne

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A quatre pattes

Miranda July trad. Nathalie Bru

Paru le 18/06/2026

480 pages

Editions Gallimard

9,50 €

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