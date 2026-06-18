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Balade à bicyclette

Collectif, Merci les livres

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La campagne s'invite dans vos lectures grâce aux illustrations de ces 50 marque-pages personnalisables, entre paysages à colorier et scènes de promenade en bicyclette. Colorisation au feutre, au crayon de couleur ou encore à la peinture, le support de ces marque-pages s'adaptera à toutes vos envies créatives. Glissez ensuite le marque-page dans votre livre du moment, ou offrez-le à l'un de vos proches ! Au verso, une petite fiche à compléter permet d'exprimer son ressenti sur sa lecture.

Par Collectif, Merci les livres
Chez Merci les Livres

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Auteur

Collectif, Merci les livres

Editeur

Merci les Livres

Genre

Coloriages adultes

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Balade à bicyclette

Collectif, Merci les livres

Paru le 18/06/2026

100 pages

Merci les Livres

5,95 €

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Scannez le code barre 9791070150795
9791070150795
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