Balade à bicyclette

La campagne s'invite dans vos lectures grâce aux illustrations de ces 50 marque-pages personnalisables, entre paysages à colorier et scènes de promenade en bicyclette. Colorisation au feutre, au crayon de couleur ou encore à la peinture, le support de ces marque-pages s'adaptera à toutes vos envies créatives. Glissez ensuite le marque-page dans votre livre du moment, ou offrez-le à l'un de vos proches ! Au verso, une petite fiche à compléter permet d'exprimer son ressenti sur sa lecture.