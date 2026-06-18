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Passeur de cultures et de rêves

Barthélémy Courmont

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Fidèles compagnons de voyage, les guides touristiques sont souvent le principal instrument dont disposent les voyageurs, tant dans la préparation de leur périple que lorsqu'ils sont en chemin. Ils offrent un regard moins diffus que les données disparates trouvées sur Interner. Associant le mode du récit et de l'information pratique, ces textes sont le fruit d'une rencontre avec des cultures parfois mal connues, et leur contenu est imprégné des expériences de l'auteur. Ils sont ainsi à la fois le résultat d'un regard subjectif sur une altérité culturelle très marquée, et une compilation d'éléments factuels nécessaires au lecteur. Ils sont enfin une invitation au voyage et au rêve. Le travail de celui qui, dans un texte mêlant généralités et expérience personnelle, transmet des cultures et des rêves, n'en est que plus difficile et passionnant à la fois. Basé autant sur de très nombreuses expériences de terrain que sur des lectures sur le thème du voyage, de l'interculturalité et de la découverte de l'autre, ce récit explore le processus d'enquête et de rédaction de ces guides en Asie, la rencontre d'une autre culture et la difficulté à en partager l'expérience.

Par Barthélémy Courmont
Chez Les Impliqués

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Auteur

Barthélémy Courmont

Editeur

Les Impliqués

Genre

Guides pratiques

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Passeur de cultures et de rêves

Barthélémy Courmont

Paru le 18/06/2026

156 pages

Les Impliqués

17,00 €

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Scannez le code barre 9791042816735
9791042816735
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