Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Roman francophone

Le Devoir d'Aînesse

Alain Bonneval

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le jour où Mutti aurait eu cent ans, Antoine, son fils aîné, décide d'aller à sa rencontre sur le long chemin de sa vie, et de percer les ombres de l'enfance heureuse qu'elle lui a donnée. Que reste-t-il après le deuil de la mère ? Comment et pourquoi fait-on encore des enfants ? Que peut-on leur transmettre aujourd'hui ? Pour mener son enquête, Antoine devra faire appel à ses trois frères pour retracer l'histoire unique, exceptionnelle et pourtant banale, de quatre générations d'une famille nombreuse qui a traversé le 20e siècle jusqu'à aujourd'hui.

Par Alain Bonneval
Chez Les Impliqués

|

Auteur

Alain Bonneval

Editeur

Les Impliqués

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le Devoir d'Aînesse par Alain Bonneval

Commenter ce livre

 

Le Devoir d'Aînesse

Alain Bonneval

Paru le 18/06/2026

256 pages

Les Impliqués

22,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791042815028
9791042815028
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Étienne Klein perd son doctorat après une enquête sur le plagiat de sa thèse “Je suis plus français que toi, parce que moi, j’ai choisi” : dans les allées de Passeurs de Livres Plagiat d'Étienne Klein : des excuses au règlement de comptes Lionnel Astier : “Tout ce qui leur restait, c’était la parole”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.