Le Devoir d'Aînesse

Le jour où Mutti aurait eu cent ans, Antoine, son fils aîné, décide d'aller à sa rencontre sur le long chemin de sa vie, et de percer les ombres de l'enfance heureuse qu'elle lui a donnée. Que reste-t-il après le deuil de la mère ? Comment et pourquoi fait-on encore des enfants ? Que peut-on leur transmettre aujourd'hui ? Pour mener son enquête, Antoine devra faire appel à ses trois frères pour retracer l'histoire unique, exceptionnelle et pourtant banale, de quatre générations d'une famille nombreuse qui a traversé le 20e siècle jusqu'à aujourd'hui.