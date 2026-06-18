L'art de la rencontre

Dans cet essai profondément humain et approfondi, l'auteur partage son parcours unique où les différents aspects de son expérience personnelle, professionnelle et spirituelle se croisent et s'enrichissent mutuellement. Sa rencontre décisive avec les moines de Tibhirine, en Algérie, l'a propulsé dans l'aventure du dialogue pour la paix. Marcheur infatigable aussi bien parmi les plus démunis au coeur de la cité, qu'en haute montagne ou qu'en pratiquant la médiation et la direction d'établissements sociaux, il souhaite toujours, par la rencontre, déboucher sur des résultats concrets dans la revitalisation de la cohésion sociale et du mieux vivre ensemble. Face aux défis actuels - changements climatiques, extrémismes, guerres - il crée la Maison du Dialogue et de la Paix (Madipax) pour maintenir possible la communion entre convictions, cultures, religions différentes, et personnes de bonne volonté. L'auteur, ouvert à la rencontre authentique, apporte des clefs pour surmonter les peurs et construire un avenir de paix.