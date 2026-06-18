Ports, navires et marins dans "l'import-export épidémique" (XVIIe-XXe siècles)

Les articles présentés dans ce volume mettent en perspective l'augmentation et l'internationalisation des flux commerciaux avec la préoccupation naissante de la santé des marins, dans un contexte de colonisation de territoires ultramarins. Ils soulignent les représentations liées à cette circulation maritime des épidémies et éclairent le lecteur sur le rôle croissant de l'Etat, à partir de la seconde moitié du xviiie siècle, à la fois dans l'intensification du contrôle administratif des espaces littoraux métropolitains et coloniaux, et dans la mise en place de politiques sanitaires nouvelles.