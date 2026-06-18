Les systèmes de protection sociale face aux crises

Face aux crises sanitaires, démographiques, économiques ou climatiques, l'étude des systèmes de protection sociale révèle, en France comme au Japon, une adaptation des normes, des institutions et des politiques sociales. Différentes dans leur nature, leur intensité et leur durée, les crises posent la question de l'accès aux droits des usagers des services publics sanitaires et sociaux. Au Japon comme en France, la crise sanitaire de la Covid-19 a réouvert l'immense chantier de la question de la soutenabilité des systèmes de sécurité sociale, hérités du XXe siècle, et leur adaptation aux impératifs du XXIe siècle. Comment agir pour ne pas transférer le poids des systèmes de protection sociale sur les générations futures ? Comment intégrer le concept de développement durable aux systèmes de protection sociale ? Face à la généralisation des crises, quel sens donner aux mécanismes de protection sociale, pour quel "Etat social" ?