Toujours avec moi

La collection qui aide les tout-petits (et leurs parents) à vivre sereinement leurs premières séparations. La collection qui aide les tout-petits à vivre sereinement leurs premières séparations, grâce à une histoire tendre et un petit objet symbolique tout-doux détachable, à emporter avec soi. Ma première nuit sans toi : La première nuit loin de papa et maman est un cap impressionnant et inoubliable ! Dans cette histoire tendre, notre petit héros découvre qu'il peut dormir chez son papi et sa mamie en toute confiance. La petite étoile douce devient un mini-doudou affectif à garder contre lui.