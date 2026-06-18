Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Album jeunesse

Toujours avec moi

Thierry Manès, Louison Nielman

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
La collection qui aide les tout-petits (et leurs parents) à vivre sereinement leurs premières séparations. La collection qui aide les tout-petits à vivre sereinement leurs premières séparations, grâce à une histoire tendre et un petit objet symbolique tout-doux détachable, à emporter avec soi. Ma première nuit sans toi : La première nuit loin de papa et maman est un cap impressionnant et inoubliable ! Dans cette histoire tendre, notre petit héros découvre qu'il peut dormir chez son papi et sa mamie en toute confiance. La petite étoile douce devient un mini-doudou affectif à garder contre lui.

Par Thierry Manès, Louison Nielman
Chez Editions Auzou

|

Auteur

Thierry Manès, Louison Nielman

Editeur

Editions Auzou

Genre

Livres à toucher

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Toujours avec moi par Thierry Manès, Louison Nielman

Commenter ce livre

 

Toujours avec moi

Thierry Manès, Louison Nielman

Paru le 18/06/2026

10 pages

Editions Auzou

12,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791039577281
9791039577281
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Étienne Klein perd son doctorat après une enquête sur le plagiat de sa thèse “Je suis plus français que toi, parce que moi, j’ai choisi” : dans les allées de Passeurs de Livres Plagiat d'Étienne Klein : des excuses au règlement de comptes Lionnel Astier : “Tout ce qui leur restait, c’était la parole”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.