Super Mots croisés 2

Si on vous dit : "A des petits grains" en 6 lettres, "La mise en boîte lui a fait perdre la tête" en 7 lettres, "Se remplit d'espérance ou n'inspire plus que des regrets" en 4 lettres, vous vous esclaffez, tout ébaubis, et vous répondez... Mais parfois vous avez beau vous arracher les cheveux, triturer vos méninges, consulter grands-parents, encyclopédies et oracles... ça résiste encore. Ce volume est fait pour vous ! 50 grandes grilles 20 × 20 du génial verbicruciste, inégalées et totalement addictives, avec leurs solutions en fin de volume... et plus de 1000 définitions enfin décryptées ! Il y a les mots croisés... et les mots croisés de Michel Laclos. BEAUTE, SARDINE, URNE