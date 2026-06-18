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Super Mots croisés 2

Michel Laclos

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Si on vous dit : "A des petits grains" en 6 lettres, "La mise en boîte lui a fait perdre la tête" en 7 lettres, "Se remplit d'espérance ou n'inspire plus que des regrets" en 4 lettres, vous vous esclaffez, tout ébaubis, et vous répondez... Mais parfois vous avez beau vous arracher les cheveux, triturer vos méninges, consulter grands-parents, encyclopédies et oracles... ça résiste encore. Ce volume est fait pour vous ! 50 grandes grilles 20 × 20 du génial verbicruciste, inégalées et totalement addictives, avec leurs solutions en fin de volume... et plus de 1000 définitions enfin décryptées ! Il y a les mots croisés... et les mots croisés de Michel Laclos. BEAUTE, SARDINE, URNE

Par Michel Laclos
Chez Zulma

|

Auteur

Michel Laclos

Editeur

Zulma

Genre

Mots-croisés

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Super Mots croisés 2

Michel Laclos

Paru le 18/06/2026

192 pages

Zulma

20,50 €

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