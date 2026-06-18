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Perlette

Céline Alvarez

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UN LIVRE A LIRE SEUL, DES LA MATERNELLE PREMIERES HISTOIRES - NIVEAU 1 Des phrases courtes, en lettres majuscules, adaptées aux enfants de 3 à 6 ans. Ce niveau présente les digrammes CH, OU, OI, AN, ON, IN, AI, GN, ainsi qu'une variante : C et G deviennent " doux " devant les voyelles E et I (C se prononce " sss " et G " jjj "). Digrammes en vert pour signaler les paires de lettres qui produisent un son. Lettres muettes en gris. Onomatopées pour un niveau de lecture très simple. Bulles pour désigner qui parle. La méthode de Céline Alvarez en 4 étapes : J'APPRENDS LE SON DES LETTRES JE COMPOSE DES MOTS JE LIS MES PREMIERS MOTS JE LIS MES PREMIERES HISTOIRES

Par Céline Alvarez
Chez Editions Les Arènes

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Auteur

Céline Alvarez

Editeur

Editions Les Arènes

Genre

Ecriture, lecture

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Perlette

Céline Alvarez

Paru le 18/06/2026

Editions Les Arènes

5,90 €

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Scannez le code barre 9791037516084
9791037516084
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