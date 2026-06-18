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Je retiens les tables de multiplication en jouant

Manech

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Le cahier indispensable pour enfin retenir ses tables de multiplication, sans y penser ! Je retiens les tables de multiplication en jouant permet à l'enfant d'apprendre et de réviser les tables de multiplication de façon ludique, afin de dédramatiser un apprentissage qui peut cristalliser des tensions. - Des chansons et des histoires courtes autour des tables de multiplication pour engager l'enfant dans l'apprentissage et ainsi favoriser la mémorisation. - Des jeux variés pour s'entraîner. - Des astuces visuelles et mnémotechniques pour créer des automatismes. En bonus : des flashcards à conserver pour réviser partout !

Par Manech
Chez Belin

|

Auteur

Manech

Editeur

Belin

Genre

Mathématiques

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Je retiens les tables de multiplication en jouant

Manech

Paru le 18/06/2026

32 pages

Belin

6,10 €

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Scannez le code barre 9791035846152
9791035846152
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