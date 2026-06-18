Le cahier indispensable pour enfin retenir ses tables de multiplication, sans y penser ! Je retiens les tables de multiplication en jouant permet à l'enfant d'apprendre et de réviser les tables de multiplication de façon ludique, afin de dédramatiser un apprentissage qui peut cristalliser des tensions. - Des chansons et des histoires courtes autour des tables de multiplication pour engager l'enfant dans l'apprentissage et ainsi favoriser la mémorisation. - Des jeux variés pour s'entraîner. - Des astuces visuelles et mnémotechniques pour créer des automatismes. En bonus : des flashcards à conserver pour réviser partout !