Je lis comme un grand GS

Un cahier avec plein d'autocollants pour apprendre à lire comme un grand ! Je lis comme un grand se compose de 4 parties pour avancer pas à pas vers la maîtrise de la lecture : 1 Je découvre les sons simples (a, i, o, u...) et les repère dans des mots. 2 Je découvre les sons complexes. 3 Je lis des syllabes. 4 Je déchiffre mes premiers mots. Avec aussi des activités pour distinguer les sons proches et éviter les confusions fréquentes (f/v, p/b, on/an...). En bonus : plein d'autocollants pour compléter les mots de façon ludique.