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Je lis comme un grand GS

Carine Iken-Fiacchetti

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Un cahier avec plein d'autocollants pour apprendre à lire comme un grand ! Je lis comme un grand se compose de 4 parties pour avancer pas à pas vers la maîtrise de la lecture : 1 Je découvre les sons simples (a, i, o, u...) et les repère dans des mots. 2 Je découvre les sons complexes. 3 Je lis des syllabes. 4 Je déchiffre mes premiers mots. Avec aussi des activités pour distinguer les sons proches et éviter les confusions fréquentes (f/v, p/b, on/an...). En bonus : plein d'autocollants pour compléter les mots de façon ludique.

Par Carine Iken-Fiacchetti
Chez Belin

|

Auteur

Carine Iken-Fiacchetti

Editeur

Belin

Genre

Ecriture, lecture

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Je lis comme un grand GS

Carine Iken-Fiacchetti

Paru le 18/06/2026

32 pages

Belin

6,10 €

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Scannez le code barre 9791035846145
9791035846145
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