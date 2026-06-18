Dark Gathering Tome 15

Il fuit les esprits, elle les traque ! Le plan " Déicide en campanule " est lancé, et un combat à mort s'engage contre Taisai Seikun, le dieu qui a pris possession d'Ai. Yayoi l'affronte au palais impérial de Kyoto, grâce au Sergent démon, martyr de son pays, qui change ses prières en lames tranchantes. Partis de leur côté récupérer les diplômés, Keitaro et Eiko doivent affronter Shuten-doji, qui a été libéré de son sceau, au sanctuaire Kubizuka Daimyojin. Face à lui, le prêtre qui possède Keitaro, aussi appelé " Enfant du dieu dragon ", le contre avec Amaterasu et Tsukuyomi...