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Great Kaiju Gaea-Tima Tome 5

Kent, Kent

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Gaea-Tima, ennemi de l'humanité ou dernier rempart contre les kaiju ? Une mystérieuse dompteuse de kaiju, Hibari, a fait son apparition aux côtés de son monstre, Tsubagura. Son objectif est clair : mettre Gaea-Tima hors d'état de nuire ! Ce dernier est en effet le descendant du redoutable serpent fossoyeur, Miyokegami, jadis considéré comme un dieu malfaisant... Hibari capture alors la figurine du monstre et accepte de la rendre à Miyako à la seule condition que son kaiju batte Tsubagura au cours d'un duel ! Pour remporter le défi, la jeune fille va donc devoir gagner la confiance de Gaea-Tima... Mais comment tisser un véritable lien d'affection avec une telle créature ? Et si Godzilla tenait dans votre poche ? Dans un hommage aux kaiju, Kent offre sa propre version du monstre géant, avec ses combats XXL terrifiants mais aussi une créature étonnamment attachante !

Par Kent, Kent
Chez Editions Ki-oon

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Auteur

Kent, Kent

Editeur

Editions Ki-oon

Genre

Seinen/Homme

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Great Kaiju Gaea-Tima Tome 5

Kent, Kent trad. Quéré david Le, David Le Quéré

Paru le 18/06/2026

Editions Ki-oon

7,95 €

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