10 scènes à sticker Cosy Crime Scenes

Explorez des univers littéraires uniques avec le Stick It " Cosy Crimes Scenes " ! 10 scènes à composer, 10 pages de stickers miniatures, et une infinité de moments de cosy mystery . Pour tous les amoureux du cute et des enquêtes ! Plongez dans l'ambiance feutrée et mystérieuse des Cosy Crime Scenes avec ce livre de stickers unique en son genre. Grâce à plus de 500 stickers à disposition, vous pourrez recréer 10 illustrations isométriques représentant des scènes de crime typiques des romans policiers à l'anglaise. Que vous optiez pour un manoir victorien, un pub londonien ou encore un petit village de campagne, chaque décor vous invitera à mener l'enquête. Disposez avec soin les indices, des empreintes jusqu'à l'arme du crime, en passant par les personnages hauts en couleur comme l'aristocrate, le majordome ou le détective privé ! Un cadeau parfait pour les amateurs d'Agatha Christie et des enquêtes de Miss Marple et Hercule Poirot, pour les joueurs invétérés de Cluedo ou simplement pour les amoureux des univers de cosy mystery !