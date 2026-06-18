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10 scènes à sticker Cosy Crime Scenes

Toxique Pollen, Pollen toxique

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Explorez des univers littéraires uniques avec le Stick It " Cosy Crimes Scenes " ! 10 scènes à composer, 10 pages de stickers miniatures, et une infinité de moments de cosy mystery . Pour tous les amoureux du cute et des enquêtes ! Plongez dans l'ambiance feutrée et mystérieuse des Cosy Crime Scenes avec ce livre de stickers unique en son genre. Grâce à plus de 500 stickers à disposition, vous pourrez recréer 10 illustrations isométriques représentant des scènes de crime typiques des romans policiers à l'anglaise. Que vous optiez pour un manoir victorien, un pub londonien ou encore un petit village de campagne, chaque décor vous invitera à mener l'enquête. Disposez avec soin les indices, des empreintes jusqu'à l'arme du crime, en passant par les personnages hauts en couleur comme l'aristocrate, le majordome ou le détective privé ! Un cadeau parfait pour les amateurs d'Agatha Christie et des enquêtes de Miss Marple et Hercule Poirot, pour les joueurs invétérés de Cluedo ou simplement pour les amoureux des univers de cosy mystery !

Par Toxique Pollen, Pollen toxique
Chez 404 Editions

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Auteur

Toxique Pollen, Pollen toxique

Editeur

404 Editions

Genre

Coloriages adultes

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10 scènes à sticker Cosy Crime Scenes

Toxique Pollen, Pollen toxique

Paru le 18/06/2026

16 pages

404 Editions

12,95 €

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Scannez le code barre 9791032411179
9791032411179
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