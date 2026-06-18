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Soulager l'arthrose avec l'ostéo-gym

Alix Lefief-Delcourt, Marc Pérez, Dr marc Perez

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Vous cherchez des solutions simples pour soulager votre arthrose et retrouver votre mobilité ? Et si vous vous laissiez guider par la méthode ostéo-gym ? Elaborée par le Dr Marc Pérez, médecin du sport et ostéopathe, cette approche facile à intégrer dans votre quotidien vous permettra de renforcer vos muscles et de vivre à nouveau sans douleur tout en renouant en douceur avec le mouvement ! Au programme : - Une approche pluridisciplinaire du soin qui combine exercices physiques, conseils nutritionnels et solutions naturelles (phytothérapie, aromathérapie, compléments) ; - Un guide pratique et accessible avec des explications détaillées et des pas à pas photo ; - Des conseils adaptés à votre niveau et à vos besoins, pour accompagner votre progression en toute sérénité. LE GUIDE 100 % VISUEL POUR SOULAGER SON ARTHROSE ! Le Dr Marc Pérez est médecin-ostéopathe et médecin du sport. Il enseigne la médecine manuelle ostéopathique à Paris, en Italie et en Espagne. Alix Lefief-Delcourt est l'auteure de nombreux guides pratiques et santé. Ensemble, ils ont écrit plusieurs ouvrages sur l'ostéo-gym, notamment Ma bible de l'ostéo-gym et Ostéo-gym : les postures qui soignent, parus aux éditions Leduc.

Par Alix Lefief-Delcourt, Marc Pérez, Dr marc Perez
Chez Leduc.s éditions

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Auteur

Alix Lefief-Delcourt, Marc Pérez, Dr marc Perez

Editeur

Leduc.s éditions

Genre

Ostéopathie

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Soulager l'arthrose avec l'ostéo-gym

Alix Lefief-Delcourt, Marc Pérez, Dr marc Perez

Paru le 18/06/2026

Leduc.s éditions

21,00 €

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