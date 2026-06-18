Dans cet oracle, chaque carte représente une potion qui évoque les différentes parties de votre être et les expériences que vous vivez. Vous y découvrirez des symboles et des éléments alchimiques qui vous guideront vers la connaissance de vous-même. Les 48 magnifiques cartes figurent également des plantes et des créatures magiques ayant chacune une signification précise à retrouver dans le livre. Ce coffret n'est pas qu'un outil ; il est votre compagnon, pour vous inspirer et vous aider dans votre quête d'amour-propre et de bien-être émotionnel. L'Oracle de l'alchimiste vous accompagnera dans la voie vers le changement. Tout comme les alchimistes transformaient le plomb en or, vous embarquerez pour votre propre transformation.