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L'Oracle de l'alchimiste

Zoe Sadler

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Dans cet oracle, chaque carte représente une potion qui évoque les différentes parties de votre être et les expériences que vous vivez. Vous y découvrirez des symboles et des éléments alchimiques qui vous guideront vers la connaissance de vous-même. Les 48 magnifiques cartes figurent également des plantes et des créatures magiques ayant chacune une signification précise à retrouver dans le livre. Ce coffret n'est pas qu'un outil ; il est votre compagnon, pour vous inspirer et vous aider dans votre quête d'amour-propre et de bien-être émotionnel. L'Oracle de l'alchimiste vous accompagnera dans la voie vers le changement. Tout comme les alchimistes transformaient le plomb en or, vous embarquerez pour votre propre transformation.

Par Zoe Sadler
Chez Dervy

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Auteur

Zoe Sadler

Editeur

Dervy

Genre

Arts divinatoires

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L'Oracle de l'alchimiste

Zoe Sadler

Paru le 25/06/2026

176 pages

Dervy

28,00 €

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