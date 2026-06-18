Apogée Renaissance

En partenariat avec Normandiebulle, festival de la bande dessinée de la Ville de Darnétal qui fête ses 30 ans cette année, le Centre d'art contemporain de la Matmut - Daniel Havis est heureux d'accueillir, pour la première fois dans ses murs, une exposition qui met à l'honneur le neuvième art, autour du travail de trois artistes reconnus de la bande dessinée contemporaine : Fred Duval, EMEM (Mathieu Ménage), deux normands et Fred Blanchard. Pour inaugurer cette nouvelle orientation, deux sagas de science-fiction sont mises à l'honneur : Renaissance et Apogée, aux Editions Dargaud. Renaissance plonge le lecteur en 2084 sur une Terre fragilisée par les conséquences du réchauffement climatique. Face à une planète à bout de souffle, le Complexe, une fédérationde 23 planètes, s'engage dans une mission périlleuse pour sauver l'humanité. Apogée, quant à elle, se déroule 2 000 ans plus tôt et relate un conflit majeur opposant le Complexe à la civilisation Ouröbörös, en quête de ressources vitales. Ces deux oeuvres s'inscrivent dansdes sous-genres distincts de la science-fiction : l'anticipation pour Renaissance et le space opéra pour Apogée, mêlant aventures et affrontements dans l'espace. Cet univers est porté par trois artistes dont deux normands : Fred Duval au scénario, EMEM (Mathieu Ménage) au dessin. Au design, il y a Fred Blanchard qui a inventé tout l'univers, comme on pourrait le faire au cinéma. Ce trio incarne l'exigence narrative, la richesse graphique et une collaboration ancrée dans le territoire. Un récit marqué d'originalités, des couleurs saisissantes, un univers immersif et des réflexions subtiles sur notre propre société sont les ingrédients de ces séries, considérées actuellement comme l'une des meilleures de science-fiction.