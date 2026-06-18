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Le Jardin des Désertes

Collectif, Eugène

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Ce n'est pas un ouvrage d'architecture à proprement parler, c'est d'abord le témoignage d'une extraordinaire aventure humaine. Le Jardin des Désertes raconte une aventure immobilière singulière née à Pully, près de Lausanne. De 2006 à 2023, ce projet d'immeubles locatifs destinés à des seniors a suivi un parcours semé d'obstacles, bien plus proche d'une épreuve de fond que d'une simple formalité administrative. L'ouvrage retrace d'abord le long combat mené pour faire passer une idée visionnaire du stade du rêve à celui du droit de construire, puis décrit les défis techniques et financiers liés à l'édification de bâtiments sur un terrain délicat. A l'origine de cette initiative se trouve une ancienne enseignante ( Catherine Mercier ) désireuse de poser un geste concret en faveur de ses semblables, en valorisant un terrain qu'elle possède. Les questions fondamentales - ; quoi construire, comment et pour qui - ; ouvrent une phase intense de réflexion, de conception et de maturation, parfois houleuse. La réalisation devient possible grâce à l'entrée en scène d'un partenaire expérimenté, la Société Coopérative Immobilière La Maison Ouvrière ( Christophe Bonnard , maître d'ouvrage), qui relève le défi de construire des logements à loyers modérés malgré les contraintes techniques et la hausse des coûts, en créant la SI Le Jardin des Désertes SA. Le livre s'attache aux véritables bénéficiaires du projet : les locataires seniors, qui trouvent dans ce lieu un cadre harmonieux pour vivre les dernières années de leur existence dans le partage plutôt que dans l'isolement. Fidèle à sa démarche, Eugène émaille le récit de portraits sensibles des personnes et des épisodes marquants de cette odyssée humaine, enrichie par les photographies d' Alienor Llona Bonnard .

Par Collectif, Eugène
Chez inFOLIO

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Auteur

Collectif, Eugène

Editeur

inFOLIO

Genre

Architecture

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Le Jardin des Désertes

Collectif, Eugène

Paru le 13/08/2026

176 pages

inFOLIO

40,00 €

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