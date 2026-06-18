60 mandalas floraux à colorier pour déstresser. Déstressez, libérez votre esprit et réveillez votre créativité grâce aux mandalas floraux ! - Art-thérapie : une méthode reconnue pour libérer son esprit, relâcher la pression et retrouver la paix intérieure. - Papier premium : pages blanches lisses et épaisses, qui empêchent l'encre de traverser le papier. Compatible avec crayons de couleur, stylos gel, marqueurs et feutres. - Illustrations originales : 60 mandalas dessinés à la main, puis numérisés pour une qualité de trait optimale. - Grande variété : chaque mandala est unique est très différent des autres, pour stimuler la créativité. - Concentration maximale : un seul mandala par page, pour se concentrer pleinement sur une seule oeuvre. - Pratique : le dos de chaque page est imprimé en noir, pour éviter les taches de couleur.