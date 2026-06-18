Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Beaux livres

60 Mandalas floraux à colorier

Collectif, Mosaïque-santé

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
60 mandalas floraux à colorier pour déstresser. Déstressez, libérez votre esprit et réveillez votre créativité grâce aux mandalas floraux ! - Art-thérapie : une méthode reconnue pour libérer son esprit, relâcher la pression et retrouver la paix intérieure. - Papier premium : pages blanches lisses et épaisses, qui empêchent l'encre de traverser le papier. Compatible avec crayons de couleur, stylos gel, marqueurs et feutres. - Illustrations originales : 60 mandalas dessinés à la main, puis numérisés pour une qualité de trait optimale. - Grande variété : chaque mandala est unique est très différent des autres, pour stimuler la créativité. - Concentration maximale : un seul mandala par page, pour se concentrer pleinement sur une seule oeuvre. - Pratique : le dos de chaque page est imprimé en noir, pour éviter les taches de couleur.

Par Collectif, Mosaïque-santé
Chez Editions Mosaïque-Santé

|

Auteur

Collectif, Mosaïque-santé

Editeur

Editions Mosaïque-Santé

Genre

Coloriages adultes

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur 60 Mandalas floraux à colorier par Collectif, Mosaïque-santé

Commenter ce livre

 

60 Mandalas floraux à colorier

Collectif, Mosaïque-santé

Paru le 18/06/2026

128 pages

Editions Mosaïque-Santé

12,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782849393581
9782849393581
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Étienne Klein perd son doctorat après une enquête sur le plagiat de sa thèse “Je suis plus français que toi, parce que moi, j’ai choisi” : dans les allées de Passeurs de Livres Plagiat d'Étienne Klein : des excuses au règlement de comptes Lionnel Astier : “Tout ce qui leur restait, c’était la parole”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.