Au commencement, il y avait un homme enfermé dans une cage, et qu'on pouvait croire seul, unique survivant. Il s'efforçait un temps de nous le faire croire : c'était Odipe, avatar d'histoire et de mythologie, déjà châtré en Od. Od, c'était le nom de cet homme. Et puis il y avait aussi l'autre : Créon. L'autre avatar tragique, aussitôt châtré lui aussi en Créo. Plus rien à dire à cette heure, sinon : les actrices qui joueront Od et Créo - car ce sont deux actrices - accepteront de se mutiler en portant les attributs, terme ô combien exact, de la masculinité. Que par avance, elles en soient remerciées.