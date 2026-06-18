Les vacances de Barbapapa

La famille Barbapapa part en vacances... mais tout ne se passe pas comme prévu ! Une aventure estivale des Barbapapa, présentée dans une toute nouvelle édition tendre et colorée ! Comme il n'arrête pas de pleuvoir en ville, et qu'il fait un froid à ne pas mettre dehors un Barbapapa, la famille décide de partir en vacances sur une île paradisiaque. Tout se passe très bien sous les tropiques, jusqu'au jour où Barbalala trouve un poil dans son thé et accuse Barbouille, qui se vexe... Les vacances vont-elles tourner à la barba-catastrophe ? Un classique de la littérature jeunesse à (re)découvrir et à partager ! Dans la même collection : La naissance de Barbapapa , Le voyage de Barbapapa , L'école de Barbapapa et d'autres à venir.