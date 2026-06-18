Un planner complet pour les professeurs des écoles, agrémenté d'un cahier, d'une pochette et de stickers, couvrant l'ensemble de l'année scolaire. Tout ce qu'il faut pour organiser sa classe ! J'organise mon année de professeur des écoles réunit en un seul outil tout ce dont l'enseignant a besoin pour organiser sereinement son année : calendriers, programmes, suivi des élèves, mais aussi repères pratiques essentiels sans oublier des notions pratiques comme les 108 h, le budget de classe, les acronymes, les contacts utiles, les organismes de référence, etc. Conçu pour simplifier le quotidien, il fait gagner du temps et de l'énergie ! avec 12 vidéos de conseils pédagogiques inédites, réalisées par l'autrice, maîtresse d'école.