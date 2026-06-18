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J’organise mon année de professeur des écoles

MaitresseLiz

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Un planner complet pour les professeurs des écoles, agrémenté d'un cahier, d'une pochette et de stickers, couvrant l'ensemble de l'année scolaire. Tout ce qu'il faut pour organiser sa classe ! J'organise mon année de professeur des écoles réunit en un seul outil tout ce dont l'enseignant a besoin pour organiser sereinement son année : calendriers, programmes, suivi des élèves, mais aussi repères pratiques essentiels sans oublier des notions pratiques comme les 108 h, le budget de classe, les acronymes, les contacts utiles, les organismes de référence, etc. Conçu pour simplifier le quotidien, il fait gagner du temps et de l'énergie ! avec 12 vidéos de conseils pédagogiques inédites, réalisées par l'autrice, maîtresse d'école.

Par MaitresseLiz
Chez Rue des Ecoles

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Auteur

MaitresseLiz

Editeur

Rue des Ecoles

Genre

Agendas adulte

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J’organise mon année de professeur des écoles

MaitresseLiz

Paru le 18/06/2026

296 pages

Rue des Ecoles

20,95 €

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Scannez le code barre 9782820819604
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