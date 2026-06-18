Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Réviser et s'entrainer en bactériologie et virologie

Dorian Marchand

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
La bactériologie et la virologie à portée de main pour l'internat de pharmacie : théorie, cas cliniques et QCM regroupés en un seul ouvrage. Ce livre a été conçu pour accompagner les étudiants en pharmacie, dans la préparation du concours national de l'internat, en bactériologie et virologie, matières incontournables du programme. Outre la préparation au concours, il s'adresse également à tout étudiant souhaitant approfondir et/ou consolider ses connaissances dans ces disciplines. L'auteur propose une méthode de révision active et complète pour aborder ces matières complexes, en toute sérénité. En effet, chaque chapitre suit une approche progressive, alliant théorie et pratique, pour une préparation optimale. - Des fiches de synthèse : 30 fiches de synthèse avec une présentation claire et synthétique des caractéristiques spécifiques de chaque bactérie et de chaque virus au programme du concours de l'internat. Les notions essentielles d'épidémiologie, de clinique, de diagnostic, de thérapeutique et de prévention sont abordées de manière concise pour vous fournir un outil efficace pour réviser rapidement et en profondeur. - Des cas cliniques : 30 cas cliniques dont 11 de type concours pour chaque bactérie et pour chaque virus du programme, permettant ainsi de mettre en application vos connaissances dans des situations concrètes. Chaque cas est suivi d'une correction vous permettant d'acquérir une méthode de rédaction optimale pour le concours et surtout utiliser les bons mots clés. - Des QCM : 450 QCM divisés en 15 QCM pour chaque bactérie et pour chaque virus permettant de tester vos acquis et renforcer votre compréhension.

Par Dorian Marchand
Chez De Boeck supérieur

|

Auteur

Dorian Marchand

Editeur

De Boeck supérieur

Genre

Etudes et pratiques profession

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Réviser et s'entrainer en bactériologie et virologie par Dorian Marchand

Commenter ce livre

 

Réviser et s'entrainer en bactériologie et virologie

Dorian Marchand

Paru le 18/06/2026

160 pages

De Boeck supérieur

19,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782807375024
9782807375024
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Étienne Klein perd son doctorat après une enquête sur le plagiat de sa thèse “Je suis plus français que toi, parce que moi, j’ai choisi” : dans les allées de Passeurs de Livres Plagiat d'Étienne Klein : des excuses au règlement de comptes Lionnel Astier : “Tout ce qui leur restait, c’était la parole”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.