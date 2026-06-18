Réviser et s'entrainer en bactériologie et virologie

La bactériologie et la virologie à portée de main pour l'internat de pharmacie : théorie, cas cliniques et QCM regroupés en un seul ouvrage. Ce livre a été conçu pour accompagner les étudiants en pharmacie, dans la préparation du concours national de l'internat, en bactériologie et virologie, matières incontournables du programme. Outre la préparation au concours, il s'adresse également à tout étudiant souhaitant approfondir et/ou consolider ses connaissances dans ces disciplines. L'auteur propose une méthode de révision active et complète pour aborder ces matières complexes, en toute sérénité. En effet, chaque chapitre suit une approche progressive, alliant théorie et pratique, pour une préparation optimale. - Des fiches de synthèse : 30 fiches de synthèse avec une présentation claire et synthétique des caractéristiques spécifiques de chaque bactérie et de chaque virus au programme du concours de l'internat. Les notions essentielles d'épidémiologie, de clinique, de diagnostic, de thérapeutique et de prévention sont abordées de manière concise pour vous fournir un outil efficace pour réviser rapidement et en profondeur. - Des cas cliniques : 30 cas cliniques dont 11 de type concours pour chaque bactérie et pour chaque virus du programme, permettant ainsi de mettre en application vos connaissances dans des situations concrètes. Chaque cas est suivi d'une correction vous permettant d'acquérir une méthode de rédaction optimale pour le concours et surtout utiliser les bons mots clés. - Des QCM : 450 QCM divisés en 15 QCM pour chaque bactérie et pour chaque virus permettant de tester vos acquis et renforcer votre compréhension.