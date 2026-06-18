Génération Deschamps

Plus de 200 photos et des interviews exclusives pour revivre l'épopée des Bleus. ENTREZ DANS LA LEGENDE DE LA GENERATION DESCHAMPS ! " Avec lui, l'âge n'a jamais été un sujet. Ce qui compte, c'est si tu es prêt ou pas . " - Kylian Mbappé " Tout de suite, j'ai cette sensation au fond de moi : j'ai envie de le suivre. " - Hugo Lloris " N'importe quel sélectionneur rêverait d'être aussi performant que Didier Deschamps. On minimise les progrès et le travail qu'il a accomplis . " - Adrien Rabiot " L'une des forces de Didier Deschamps, c'est de créer une vraie unité, une vraie solidarité au sein des effectifs qu'il dirige . " - Aurélien Tchouaméni " Ses choix ont permis à l'Equipe de France de redevenir l'une des nations les plus performantes . " - Guy Stéphan " Tout ce qui s'est construit depuis 2012 tient au cadre qu'il a posé, aux codes qu'il a instaurés et à sa recherche constante de performance, d'efficacité, d'exemplarité et d'unité . " - Raphaël Varane " Son palmarès en fait le plus grand sélectionneur de l'histoire des Bleus . " - Philippe Diallo