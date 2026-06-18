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Pyrénées

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Slalomer entre les étals de marché, pagayer sur un gave, s'extasier dans une église romane, s'arrêter à une buvette d'alpage, chanter à tue-tête avec les villageois, laisser filer le temps à l'ombre d'un platane... De cirques sauvages en tendres estives, de lacs glaciaires en chaleureux estanquets, goûtez la vie des hautes terres ! Un guide unique, plein de suggestions inédites et de conseils, écrit par des auteurs locaux, véritables experts de la destination - Les incontournables à ne pas manquer et leur surprenante réplique loin des foules - Des itinéraires et des balades à vélo... Et de nombreuses cartes pour se repérer - Un carnet d'adresses authentiques et originales pour vivre le meilleur des Pyrénées - Une plongée dans la culture locale, l'histoire, l'art de vivre et les traditions.

Par Gallimard loisirs
Chez Gallimard Loisirs

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Auteur

Gallimard loisirs

Editeur

Gallimard Loisirs

Genre

Midi-Pyrénées

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Pyrénées

Gallimard loisirs

Paru le 12/06/2026

352 pages

Gallimard Loisirs

15,95 €

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