Narramus TPS- PS-MS

Grâce à Narramus - Le doudou de Siyabou, apprenez à vos élèves de TPS, PS et MS de maternelle à comprendre et raconter une histoire, compétences essentielles pour une entrée réussie en lecture et en production d'écrits en élémentaire. La réussite des élèves en lecture dépend grandement de leurs compétences initiales en compréhension de textes entendus . De même, leurs performances en production d'écrits sont nettement meilleures lorsqu'ils ont appris au préalable à élaborer un discours décontextualisé . Narramus est une méthode conçue pour vous aider à mettre ces deux compétences au coeur des apprentissages de vos jeunes élèves ! Narramus - Le doudou de Siyabou est composé de trois éléments : 1- L'ALBUM Le doudou de Siyabou (version souple L19xH20, 2 cm) Issu de la littérature de jeunesse, Le doudou de Siyabou est un conte écrit par François Bobe et illustré par Claire Le Grand, édité par Nathan (2012). Siyabou a perdu son doudou. De grosses larmes coulent le long de ses joues. Mais ses copains les animaux sont là pour l'aider... 2. LE GUIDE PEDAGOGIQUE Narramus - Le Machin Il est constitué de deux parties : - la présentation générale incluant une analyse des fondements théoriques, - le scénario regroupant les fiches de préparation des dix modules . Chaque module est présenté sur une double page : - A gauche , une description des différentes étapes à suivre , des tâches à réaliser , des consignes à donner avec des propositions d'énoncés pour l'enseignant et des réponses attendues des élèves. - A droite, des commentaires de différents types : conseil pratique, justification d'une option didactique inhabituelle, explicitation de la théorie sous-jacente à l'une des propositions des auteurs. Pour les rédiger, les auteurs ont recensé les questions posées par les enseignants qui ont testé les différents prototypes . Ils y relaient aussi les observations , les témoignages ou les conseils des enseignants-concepteurs . 3. LES RESSOURCES NUMERIQUES Narramus - Le doudou de Siyabou Elles contiennent tous les supports utiles pour la mise en oeuvre des modules (textes, illustrations, animations, version audio de l'histoire...) à utiliser avec un vidéoprojecteur . Grâce aux ressources numériques de Narramus, vous pouvez : - présenter le texte sans l'illustration ou l'inverse , - montrer toutes les illustrations d'un même épisode sur une même diapositive, - faire disparaitre des informations ou en ajouter, - faire écouter un épisode de l'histoire, - multiplier les feed-back pour étudier et mémoriser le vocabulaire... Il est possible d' exporter les fichiers audio au format mp3 sur votre ordinateur pour les mettre à disposition des élèves au coin bibliothèque (gravés sur un CD audio ou enregistrés sur une clé USB). En suivant la démarche Narramus - Le Machin, vos élèves apprendront à : - mémoriser le vocabulaire , - acquérir de nouvelles tournures syntaxiques , - retenir les idées principales de l'histoire, - s'interroger sur les pensées des personnages , - comprendre l'implicite du récit ! Le scénario contient 10 modules , répartis sur 4 semaines . Les + de Narramus - une méthode de qualité , issue du travail de Sylvie Cèbe et Roland Goigoux , - un contenu pertinent , conçu en collaboration avec des enseignants , principalement en REP , - un projet motivant pour les enfants , qui sont acteurs de leurs apprentissages , - un dispositif dont l'efficacité a été évaluée auprès de 6000 élèves . Pour aller plus loin, nous vous conseillons vivement l'article suivant : Evaluation des premiers effets d'un enseignement fondé sur l'outil didactique Narramus à l'école maternelle , Isabelle Roux-Baron, Sylvie Cèbe et Roland Goigoux, paru dans la Revue française de pédagogie 2017/4 (n° 201), pages 83 à 104 (accès conditionnel). https : //www. cairn. info/revue-francaise-de-pedagogie-2017-4-page-83. html . Rejoignez le groupe de discussion Narramus une autre façon de raconter des histoires : https : //www. facebook. com/groups/1922841568028552/