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L’affaire du "bendele"

Georges Bischoff

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Mais qu'est-ce donc qu'un "Bendele" ? Et pourquoi pas d'ailleurs un "Bandala" ? L'historien Georges Bischoff a failli perdre son latin et son vieil allemand quand il est tombé sur la campagne menée par la CEA - la Collectivité européenne d'Alsace - sommant les Alsaciens d'arborer ce "Signe de reconnaissance ! " ; un petit ruban aux couleurs rot un wiss. Cette opération militante spéciale - exorbitante des compétences de ladite CEA - en vue d'un "retour à une Région Alsace (en dehors du Grand Est)" est ici décortiquée et vouée aux gémonies avec mordant, verve, érudition, et avec une grosse dose de légèreté et d'humour. Vous découvrirez que la "Région Alsace" dans la forme ratatinée et monocéphale rêvée par la CEA n'a jamais existé - à deux notoires exceptions près - et que le "nouveau souffle" qu'elle ventile porte une haleine peu fraîche. Ce pamphlet est aussi un essai. Il retrace l'histoire d'une région protéiforme, aux contours administratifs mouvants, une terre d'accueil et de brassage des cultures. Il vise à ouvrir enfin et étayer le débat en mettant quelques faits historiques sur la table, alors que l'opération militante spéciale du Bendele continue et que députés et sénateurs planchent sur un projet de loi visant à faire sortir l'Alsace du Grand Est.

Par Georges Bischoff
Chez La Nuée bleue

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Auteur

Georges Bischoff

Editeur

La Nuée bleue

Genre

Histoire régionale

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L’affaire du "bendele"

Georges Bischoff

Paru le 18/06/2026

72 pages

La Nuée bleue

7,00 €

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