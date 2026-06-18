Mon enfant intérieur

Un guide pour faire la paix avec votre passé et accueillir pleinement le présent Dans cet ouvrage, Nina Mongendre éclaire le lien intime qui unit l'enfant intérieur aux mémoires transgénérationnelles. Avec sensibilité et profondeur, elle montre que nos blessures intérieures ne naissent jamais isolément : elles s'inscrivent dans une histoire familiale plus vaste, dont il est possible de comprendre les héritages et de se libérer. Ce livre vous invite à aller à la rencontre de votre enfant intérieur, à écouter ses propres besoins et à lui offrir le soutien qu'il mérite. Il vous aide à dépasser les émotions destructrices telles que le ressentiment ou l'impuissance, et à vous libérer des fardeaux hérités de votre lignée. Des réflexions éclairantes, des témoignages poignants, des visualisations guidées et des constellations familiales vous aideront à dénouer les blessures du passé et à retrouver un nouvel élan de vie. Grâce à cet ouvrage, vous pourrez explorer votre histoire avec lucidité, afin de ne plus simplement survivre à votre passé, mais habiter pleinement votre vie. Vous retrouverez ainsi votre capacité de joie, de créativité et d'amour.