Color Zen mystère Océan

Une nouvelle façon de mettre en couleur l'océan avec les belles illustrations de la collection Color zen : le coloriage mystère, ou coloriage par numéro ! La collection à succès Color Zen accueille une nouvelle technique de coloriage : le coloriage par numéros ! Avec ses 48 pages d'illustrations, cet album invite l'enfant à plonger dans les fonds marins. Les codes présents sur chaque page facilitent la mise en couleur et permettent de profiter pleinement de la zen attitude. Tout en procurant calme et détente, ce coloriage aide l'enfant à développer sa concentration et son sens de l'esthétique. Il met également à l'honneur les illustrations de la talentueuse Felicity French, qui rejoint l'aventure Color Zen.