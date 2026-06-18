Junie Bleuet Les amants du Nil Alexandrie, 48 avant J. -C. Dans une Egypte en proie aux complots et aux trahisons, Cléopâtre n'a plus d'alliés, sauf peut-être les dieux. Chassée de son trône par sa propre soeur Arsinoé, la reine trouve refuge dans les bras d'un conquérant venu d'au-delà des mers : Jules César. Entre séduction et stratégie, la passion va marquer le destin de leurs empires. Or, dans l'ombre, les dieux s'invitent dans le jeu des mortels. Tandis qu'Isis soutient Cléopâtre, Vénus, jalouse et furieuse de voir César, son ancien amant dans les bras d'une autre, envoie Mercure manipuler les fils du destin. Lorsque celui-ci s'éprend à son tour de la mystérieuse Nefret, une prêtresse d'Isis, les intrigues divines se mêlent aux incandescentes amours humaines, menaçant l'équilibre fragile entre Rome et Alexandrie. Une romance sensuelle dont l'intrigue peut faire basculer l'histoire de deux civilisations. Junie Bleuet habite en Champagne. Professeure de français en collège et passionnée de couture et d'Histoire, elle s'est naturellement dirigée vers la reconstitution historique dès son adolescence pour regrouper ses deux passions. Elle a gagné de nombreux prix pour la qualité de ses reproductions de costumes, ce qui l'a amenée dans le monde entier afin d'organiser des événements costumés ou de prononcer des conférences sur l'Histoire de la mode.