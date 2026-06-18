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La conversion du regard

Sonia Félix

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Sonia Felix est Franc-Maçonne depuis de nombreuses années. Elle nous invite, dans ce troublant essai, à découvrir les arcanes de l'éveil maçonnique, à écouter sa perception insolite de la manifestation. Sa Voix/Voie exaltée s'élève et entonne l'ARIA tragique d'une ahurissante révélation initiatique, exprimée par des mots ailés enchanteurs. Son travail acharné de cherchante perce le mur de la perception normée du monde et nous délivre la fréquence musicale du vibrant message d'un réel caché! Cet essai nous appelle vers le territoire mystérieux du Grand Tout qui imprègne de merveilleux chaque phénomène manifesté. L' imaginaire perplexe du lecteur, initié ou pas, ressentira l'appel urgent du départ, envoûté par l'attirant chant ésotérique des sirènes. C'est le chant des exilés en chemin vers la Terre Promise de l'Occultum Lapidem, que l'auteur a poli avec la Force lyrique de son Aria gnosique. Aria Maçonnique nous invite à pénétrer dans l'univers Baudelairien de l'auteur, où ... Dans une ténébreuse et profonde unité, Vaste comme la nuit et comme la clarté, ... Les parfums, les couleurs et les sons se répondent (Correspondances)

Par Sonia Félix
Chez Le Compas dans l'oeil

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Auteur

Sonia Félix

Editeur

Le Compas dans l'oeil

Genre

Franc-maçonnerie

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La conversion du regard

Sonia Félix

Paru le 18/06/2026

Le Compas dans l'oeil

35,00 €

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