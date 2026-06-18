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Châteaux et forteresses de Côte d'Azur

Xxx

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Majestueux châteaux, forteresses imprenables et élégantes villas : parcourez l'histoire de la Côte d'Azur à l'ombre de ses vieilles pierres. Des promontoires sauvages du Var aux rivages lumineux des Alpes-Maritimes, la Côte d'Azur recèle un patrimoine d'une richesse insoupçonnée. Châteaux médiévaux aux allures de sentinelles de pierre, forteresses imprenables dressées face aux invasions, villas fastueuses façonnées par les artistes et les aristocrates : chaque demeure est un fragment d'histoire, parfois méconnue, toujours fascinante. Cet ouvrage met en lumière l'extraordinaire diversité architecturale de la région, raconte l'histoire des grandes demeures et des bastions légendaires qui ont façonné le paysage azuréen. Plus qu'un simple parcours historique, c'est une véritable balade patrimoniale qui se dévoile. Grâce à cette livre richement illustré, la vie dans les châteaux, forteresses et villas de la Côte d'Azur n'aura plus aucun secret pour vous !

Par Xxx
Chez Ici en région

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Auteur

Xxx

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Ici en région

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Châteaux et forteresses de Côte d'Azur

Xxx

Paru le 02/07/2026

160 pages

Ici en région

16,90 €

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Scannez le code barre 9782386851674
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