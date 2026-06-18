" - ; Si je frappe chambre 1410 ce soir... vers neuf heures ? - ; J'ouvrirai peut-être la porte. Rozanov sourit. - ; Je frapperai peut-être. " Shane Hollander, prodige du hockey et capitaine modèle des Voyageurs de Montréal, a bâti sa vie sur la discipline et le contrôle. Rien ne doit compromettre sa carrière parfaite. Surtout pas son rival russe, capitaine des Boston Bears, dont la simple présence le perturbe bien plus qu'il ne veut l'admettre. lya Rozanov est tout ce que Shane n'est pas : flamboyant, arrogant, indomptable. Sur la glace, ils sont ennemis jurés, au coeur d'une rivalité devenue légendaire. Mais une fois les patins retirés, une attirance dévorante les pousse irrésistiblement l'un vers l'autre. Si la vérité éclatait au grand jour, elle pourrait les détruire tous les deux. Mais que faire quand le désir devient aussi brûlant que l'ambition ?