Les trois mondes

PLONGEZ DANS L'EXPERIENCE IMMERSIVE DES 3 MONDES 33 cartes composées de vortex vibratoires 33 voyages musicaux 33 mantras secrets Véritable cadeau de la Terre et du Ciel, chaque carte vous invite à un voyage et une expérience extraordinaire grâce à la mélodie des sons, des images et des soins. Entrez en connexion avec 33 Grands Esprits des 3 Mondes : Ondor, l'Esprit de l'Océan pour nettoyer, purifier et régler des dettes karmiques ; Gabriel, l'Esprit du Monde du Haut pour retrouver le chemin de votre âme ; Eliriale, l'Esprit des Elfes, pour vous connecter à l'énergie de |a vie... 33 cartes - 1 livret complet - 33 audios Médium spirituelle, psychanalyste et moniale bouddhiste, Davina Delor fut aussi la vedette de l'iconique émission Gym Tonic des années 1980. Elle est l'auteure de nombreux ouvrages dont Formules et prières de guérison ; Nonne, psy et médium et les coffrets Mantras sacrés (éd. Leduc).