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Prières puissantes pour aider à la guérison des maladies

Muriel Morandi

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Un livre de prières pour chaque blessure, chaque pathologie, chaque maladie. A l'instar de Jacques Martel, Muriel Morandi a canalisé des prières pour apaiser les souffrances physiques et émotionnelles, afin de faire éclore la vie là où elle semblait s'être éteinte. La prière est un acte de foi, d'amour et de consolation... Dans l'épreuve de la maladie, quand les mots humains ne suffisent plus, quand le corps s'affaiblit et que l'âme vacille, la prière reste un soutien précieux. Elle devient un refuge, une force céleste, un appel à l'amour divin. Elle apporte un réconfort profond qui apaise l'âme, calme les tourments du coeur, et parfois, ouvre la voie à des guérisons miraculeuses. Prier pour soi ou pour les autres, en particulier pour les personnes malades, est bien plus qu'une intention ou de simples mots récités. Quand on élève une prière, nous confions nos peines et nos inquiétudes à une force supérieure. Prier, c'est dire : " Je ne suis pas seul. " Dans cet ouvrage inspirant, vous découvrirez plus de 270 prières spirituelles répondant à tous les maux humains, tant physiques que psychologiques, mais aussi consacrées à la paix intérieure, à la nature, à toute la création et aux grandes épreuves de l'humanité. Chacune est un souffle d'espérance, une semence de vie déposée dans le monde. Ce recueil s'adresse aux âmes blessées, aux coeurs qui veillent, aux mains qui soignent, à toutes celles et ceux qui cherchent une lueur pour éclairer les sentiers obscurs de la souffrance, et pour révéler la présence apaisante de Dieu en tant que guérisseur universel. Format : 15x22.

Par Muriel Morandi
Chez Exergue

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Auteur

Muriel Morandi

Editeur

Exergue

Genre

Esotérisme

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Prières puissantes pour aider à la guérison des maladies

Muriel Morandi

Paru le 18/06/2026

350 pages

Exergue

22,90 €

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Scannez le code barre 9782385383800
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