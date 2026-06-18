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Le diapason thérapeutique

Thomas Künne, Patricia Nischwitz

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Le diapason thérapeutique est utilisé sur les points d'acupuncture pour soulager les douleurs, améliorer la circulation sanguine et stimuler le système immunitaire. Dans ce guide pratique et accessible, découvrez comment soigner les maux du quotidien à l'aide du diapason thérapeutique. Grâce à des explications claires et à des schémas détaillés, vous pourrez instantanément trouver les points d'action et d'énergie capables de soulager vos douleurs. Vous trouverez plus de 50 affections classées de A à Z - allergies, dépression, douleurs abdominales, perte d'appétit, surpoids, troubles du sommeil... L'origine de la douleur est révélée grâce aux symptômes et leur traitement est expliqué. Cette approche holistique vous permettra de vous soigner vous-même en rééquilibrant votre énergie.

Par Thomas Künne, Patricia Nischwitz
Chez Medicis Edition

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Auteur

Thomas Künne, Patricia Nischwitz

Editeur

Medicis Edition

Genre

Acupuncture

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Le diapason thérapeutique

Thomas Künne, Patricia Nischwitz

Paru le 25/06/2026

192 pages

Medicis Edition

18,00 €

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